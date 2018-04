Když farmářka Angela Berminghamová zpozorovala u kozy jménem Daisy březost, byla značně zmatená. Sama totiž kozla nevlastní a žádný se podle ní nevyskytuje ani v blízkém okolí.

Poté si však vzpomněla na relativně nedávný útěk kozy na vedlejší farmu, kde se sblížila s tamním beranem.

Would ya look at these little guys! A Mayo goat called Daisy gave birth to the world’s only living twin ‘geeps’ – goat/sheep hybrids. #mayoforgeeps pic.twitter.com/FxakQuRXuH