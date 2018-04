Kristýna Léblová, Novinky

Děj filmu, v němž Zdeněk Svěrák vzpomíná na svá školní léta, se odehrává v roce 1945. Film se natáčel až v roce 1991, ale škola v Michli vznikla už v roce 1934, kdy se tu postavily první tři pavilony. Potom přibyly další dva. První sloužil jako mateřská škola, další čtyři jako obecná škola chlapecká.

Budovy jsou plné odpadků.

FOTO: Novinky

„V každém tom pavilonku bylo po dvou třídách, uprostřed vstupní chodba, sociální zařízení, kamna, kde se muselo topit, kde školník přinesl dříví, učitelka potom zatápěla. V dalším pavilonu byla ředitelna a byt školníka a o kousek vedle ještě jídelna a družina, takže to tady bylo skutečně takové komplexní,“ popsal Novinkám autor projektu Praha neznámá Petr Ryska, který zde na Velikonoční pondělí podnikal poslední prohlídky, protože by se podle jeho informací měl areál bourat.

„Teď už je čeká likvidace. Zcela jistě má ve středu nastoupit likvidační četa na ten první pavilon, kde bývala mateřská školka, takže to by mělo padnout první, a ty ostatní potom budou následovat. Budou ale vyžadovat pak mnohem složitější sanaci, protože musí přijet ekologická firma, která to odazbestuje,“ vysvětlil Ryska.

Nedokončený prodej

„Kvůli složitým majetkovým vztahům místo dlouho chátrá. Pozemky pod budovami totiž nepatřily Městské části Praha 10, ale soukromému vlastníkovi. Praha 10 měla ve správě pouze samotné nouzové budovy bez přístupu k nim a bez možnosti je využívat, i proto se budovy stávaly terčem žhářů a bezdomovců. Městská část Praha 10 souhlasila s odprodejem těchto budov, jejímž vlastníkem bylo Hlavní město Praha, vlastníkovi pozemků. Prodej ale podle oficiálních informací doposud nebyl formálně dokončen,“ napsal Novinkám mluvčí radnice Prahy 10 Vítek Novák.

Dodal, že pokud by budoucí majitel chtěl na pozemcích cokoliv bourat, potřeboval by k tomu povolení od stavebního úřadu Prahy 10. O to ale ještě nebylo zažádáno.

Bydlení pro bezdomovce

Od doby natáčení se místo stalo útočištěm pro bezdomovce, kterým se objekt podařilo i několikrát zapálit. Když se ovšem člověk dobře zadívá na záběry z filmu, dozvuky školních dob se mezi odpadky dají stále nalézt. „Tabule tu ještě před pěti lety visela,“ říká nostalgicky Ryska a ukazuje své fotografie.

Od natáčení filmu (1991) se zde nic už nedělo.

FOTO: Novinky

Zajímavost

Scéna z filmu, v níž žáci olizovali zábradlí, se nenatáčela zde, ale na Barrandově. „Zdeněk Svěrák vzpomíná, že za jeho mládí v roce 1945 se dalo vybíhat rovnou do otevřené krajiny, kdežto když se ten film natáčel, tak už to tu bylo obestavěné různými sklady. Takže bylo nutné postavit repliku jednoho toho školního pavilonu v Barrandovských ateliérech směrem ke Slivenci, kde tedy mohli žáci vybíhat do krajiny,“ prozradil Ryska.

Jan Tříska jako učitel Igor hnízdo ve filmu Obecná škola.

FOTO: Lucernafilm - Alfa