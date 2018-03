tcs, Novinky

Vstup mezi dospělé, své osmnácté narozeniny, se Charlie Lagardeová rozhodla oslavit decentně. Zakoupila si láhev šampaňského a stírací los loterie Gagnant à Vie za 4 kanadské dolary (zhruba 60 korun). Jak záhy zjistila, lepší dárek si nemohla pořídit.

Hned její první los v životě byl totiž vítězný. Charlie vyhrála jackpot a loterijní společnost jí dala na výběr. Buď dostane rovnou jeden milión kanadských dolarů, nebo může pobírat 1000 dolarů týdně až do konce svého života.

Loterie většinou pravidelné vyplácení renty omezují na konkrétní časový úsek, například dvacet let. U loterie Gagnant à Vie to ale neplatí, a tak Charlie příliš dlouho neváhala. Ročně si tak dívka přijde na peníze zhruba ve výši průměrného kanadského platu (ten loni činil 51 000 dolarů čistého), protože renta nepodléhá zdanění.

„Myslím, že je to pro tuto mladou dámu pěkný start do života,“ uvedl Patrice Lavoie, mluvčí společnosti Loto Québec, která loterii provozuje. Charlie chce peníze investovat do studií a na cestování. „Chtěla bych studovat fotografii. Jedním z mých snů je pracovat pro National Geographic,“ uvedla šťastná výherkyně.