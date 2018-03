Dvojice německých cestovatelů se podle Daily Mailu vracela do své domoviny z cest po Austrálii. Když muž během druhé části letu z Dubaje do Mnichova otevřel příruční zavazadlo, zíral na něj pavouk o velikosti lidské dlaně.

Šokovaný tím, co právě spatřil, ruksak raději rychle uzavřel. O pavoukovi informoval až po přistání celní úředníky v Mnichově.

