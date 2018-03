Podle havajských médií šlo o bezdomovce známého pod jménem Mike, který si na střeše jedné z tamních budov házel s baseballovým míčkem. Než si pro něj přišla ostraha, stihl spadnout do úzké mezery, v níž zůstal uvězněn.

Caught on video: Firefighters work to free man trapped between two structures in Honolulu. WE-013SA pic.twitter.com/anxmIx0IhT

„Šel jsem ho vyhnat. Když jsem přišel nahoru, byl tam už zaklíněný. Očividně mu do mezery spadl míček, který se snažil tyčí vymanit a spadl při tom dolů,“ popsal situaci člen ochranky Ray Rodrigues.

Honolulu firefighters still working to free a man stuck between reinforced concrete walls on Makaala St. between Walgreens & Heald College. It’s been 3.5 hrs since he fell possibly from parking structure. Watch rescue efforts live: https://t.co/R1mInYxA0m or on the HNN FB page pic.twitter.com/3vLDNTsUII