Poprvé se akce konala 31. března 2007 v Sydney. Na 2,2 miliónu domácností zhaslo světla a vyplo elektrické spotřebiče, potemněla i slavná budova opery v Sydney.

O rok později se akce konala už ve 370 městech a obcích celého světa, v roce 2009 se do ní zapojili lidé a organizace ze 4159 měst. Nyní zhasínají svá světla milióny lidí z více než 170 zemí světa a téměř není památky, která by během Hodiny Země zůstala osvětlená.

Na hodinu pohasne osvětlení například Eiffelovy věže, Buckinghamského paláce, Rudého náměstí v Moskvě, Empire State Building v New Yorku nebo Pekingského národního stadiónu. Pravidelně se do akce zapojuje i Hongkong, v němž pohasly mrakodrapy tvořící působivé panorama tohoto městského státu. V Tchaj-peji, metropoli Tchaj-wanu, se zahalil do tmy 501 metrů vysoký mrakodrap Tchaj-pej 101.

„Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy,“ píše na svých stránkách ekologický institut Veronica, koordinátor kampaně v Česku.

V minulém roce se v České republice zapojilo do akce na 90 měst, obcí, památek či firem a řada jednotlivců, nejinak tomu bude i letos.