sl, Novinky

Martin se kocoura Thomase, kterému přezdíval T2, ujal v roce 2002. „Byl to tulák. Jednoho dne se objevil, tak jsem ho vzal k veterináři, kde dostal mikročip,” svěřil se televizní stanici WPTV-TV.

Perry Martin lost is beloved orange tabby during 2004's deadly Hurricane Jeanne. Fourteen years later, they were reunited. https://t.co/6LtYFrIbLg — Connor Ryan (@connortryan) 21. března 2018

O rezavého kocoura se staral zhruba dva roky, než mu po následcích hurikánu Jeanne utekl oknem. „Měl mikročip, doufal jsem proto, že ho někdo najde a zavolá mi,“ řekl Martin.

Smířil se s tím, že je po smrti

Když se však dlouhou dobu nikdo neozýval, začal postupem času ztrácet naději a byl přesvědčen, že jeho mazlíčka na ulici zajelo auto a že už se s ním nikdy neuvidí.

O to víc byl překvapený, když mu před pár dny zavolali z organizace Humane Society of Treasure Coast, která se stará o opuštěná zvířata, s tím, že se jeho kocour konečně našel.

Imagine losing your pet. Turns out that’s exactly what happened to retired Officer Perry Martin in Florida. https://t.co/wjsQbs1LC1 — WVNS 59News (@WVNS59News) 22. března 2018

„Perry, co byste dělal, kdybychom vám řekli, že je T2 naživu?“ ptala se ho dobrovolnice Sarah Fisherová. „Pravděpodobně bych vám řekl, že jste se zbláznila, protože pošel před hodně lety,“ zněla Martinova odpověď.

Jeho domněnka se však ukázala jako mylná, protože kocoura tamní dobrovolníci před dvěma týdny nalezli zatoulaného na ulici a vzali ho k sobě do útulku. Díky mikročipu pak zjistili, že je od svého majitele odloučen už pěknou řádku let.

Officer Perry Martin says he plans to keep his cat, Thomas Junior or "T2", spoiled for the rest of his life. https://t.co/SiRflir7ka — WTNH News 8 (@WTNH) 21. března 2018

„Jakmile jsem ho uviděl, věděl jsem, že je to on. Jen trošku zestárl, stejně jako já. Jsem přesvědčený, že byl určitý čas součástí nějaké rodiny a poté zase utekl. Nedovedu si představit, že by žil celou dobu na ulici,“ řekl Martin.

Kocourovi je nyní 18 let a už není zdaleka tak silný jako dřív. Podle jeho staronového majitele se mu však daří dobře. „Od té doby, co je se mnou, pořád jenom jí, pije a neustále někam chodí,“ dodal Martin.