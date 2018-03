fš, Novinky

Velký ledovec přezdívaný „Bílý obr“ v argentinské provincii Santa Cruz, který má rozlohu až 250 čtverečních kilometrů, se v zimních měsících zvětšuje a sahá až k jezeru Argentino, kam právě čas od času padají značné kusy jeho ker.

Jak se Perito Moreno rozrůstá, může až zcela odříznout řeku, která zmíněné jezero napájí. Voda následně vytváří tlak a postupně útvar podemílá, což uvnitř vytváří ledový tunel, dokud se led neutrhne či více neroztaje.

Národní park s téměř 50 velkými ledovci

Ledový most odpadl v neděli, v následujících dnech by jej podle informací agentury Reuters měly následovat další větší i menší úlomky. Naposledy se taková část ledového útvaru odlomila a zhroutila do jezera v březnu roku 2016, a to rovněž přímo před zraky turistů. [celá zpráva]

ČTĚTE TAKÉ:

Z velkého ledovce v Chile se nečekaně odlomila obří kra

Ledovec Perito Moreno se nachází v takzvaném Ledovcovém národním parku, který pokrývá 2600 km čtverečních ledu a je domovem 47 velkých ledovců. Nejznámější je právě Perito Moreno, který se rozprostírá přes jižní rameno jezera Argentino. Každoročně k němu zavírají stovky tisíc turistů.