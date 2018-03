Anthony, kterému za měsíc budou dva roky, si nadšeně zahrál na svou malou trumpetku se skupinou Where Ya At Brass Band na Jackson Square v centru města. Video, které na facebook umístila Anthonyho matka Stefanie, zhlédlo za jeden týden téměř šest miliónů lidí.

„Je to ohromné, že mé dítě a skupina Where Ya At Brass Band pomohli tolika lidem po celém světě přinést světlo do života. Dostali jsme spousty komentářů plných naděje a sociální rovnosti. Jsme poctěni, že můžeme být součástí takové konverzace,“ uvedla pro agenturu Reuters Stefanie Coleman Anthony.