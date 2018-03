„My nevíme, co je slovo rozvod. Za 75 roků jsme tohle neřešili, nikdy jsme o něm nemluvili,“ svěřila se novinářům po svatbě korunovačních klenotů 94letá Jarmila Galasová, která po základní škole nastoupila jako dělnice do arcibiskupských lesů, díky čemuž se vyhnula nasazení v Německu.

Jejímu o čtyři roky staršímu manželovi se to ale nepodařilo, byl tři roky totálně nasazen – zčásti v Německu a zčásti na šachtě. Předtím pracoval jako slévač ve Vítkovických železárnách, kam se po válce vrátil a zůstal tam až do roku 1980, kdy odešel do důchodu.

Po svatbě narazili na gestapo

„První, koho jsme potkali, když jsme po svatbě vyšli z kostela, tak bylo gestapo, které na Čeladné zatýkalo. Ale jinak jsme měli hezkou velkou svatbu,“ zavzpomínal František Gavlas.

Jeho žena doplnila, že na svatební oběd měli řízky, které napekla maminka.

Pětasedmdesátileté výročí manželství zažila Ostrava poprvé v historii.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Po svatbě se jim narodily dvě dcery Miroslava a Jana, které jsou již dnes také v důchodu.

„Starostí bylo hodně, protože jsme spolu prožili dobu Hitlera, který nám prakticky zničil mládí. Nejhorší bylo, že musel jít pracovat do toho Německa, ale tak vše jsme zvládli a děti jsme snad dobře vychovali. Máme moc hodné děti a už se těšíme i z vnoučat a pravnoučat,“ usmívala se staronová nevěsta.

Mají čtyři vnoučata a šest pravnoučat

Paní Galasová po nástupu dětí na základní školu začala pracovat také ve Vítkovických železárnách, a to v provozu kovárny.

„Na jaře roku 1950 byl manželům Galasovým přidělen závodní byt v našem obvodě, takže již 68 let jsou našimi občany. Mají již čtyři vnoučata a šest pravnoučat. Dočkat se takovéhoto výročí chce opravdovou výdrž, toleranci, lásku a pevné zdraví. My běžní smrtelníci můžeme těmto nesmrtelným jenom závidět,“ usmíval se starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář (ANO).

Společně si manželé prošli dobrým i zlým. Slovo rozvod prý neznají.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Receptem na tak dlouhé společné soužití je podle manželů Galasových skromný život bez nějakých výstředností.

„Rodiče byli a jsou hodně aktivní. Sledují nejen to, co se děje v rodině, ale i ve společnosti,“ shrnuly jejich dcery. „Dnes mají lidé ten život mnohem šťastnější, měli by si toho vážit, že není válka,“ podotkla ještě nevěsta.