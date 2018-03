Vulkán začal chrlit prach a dým do několikakilometrové výšky v úterý, napsal server Forbes. Úřady však na tuto eventualitu byly připraveny. Experti totiž zaznamenali sopečnou aktivitu již minulý čtvrtek, uzavřeli okolí sopky a dále ji monitorovali.

Blízké letiště Kagošima muselo zrušit na osmdesát letů. Obyvatelé města Kirišima nosí chirurgické roušky či deštníky, aby se kryli před padajícím popelem. V souvislosti s erupcí nebyla hlášena žádná zranění. Odborníci předpokládají, že erupce bude ještě několik dní pokračovat.

Šinmoedake je 1421 metrů vysoký aktivní stratovulkán (sopka tvořená velkým množstvím vrstev lávy) a je součástí skupiny sopek tvořících pohoří Kirišima. Naposledy se sopka probudila k životu v říjnu minulého roku.

Blofeldova základna



Známá je sopka zejména díky tomu, že v roce 1967 posloužila jako raketová základna a tajná skrýš hlavního padoucha Ernsta Stavro Blofelda v bondovce Žiješ jenom dvakrát se Seanem Connerym v hlavní roli. Vulkán tehdy posloužil pro natáčení exteriérů, vnitřek doupěte byl postaven ve studiu.

Pokud by však člověk chtěl ovládnout svět, těžko by si mohl vybrat horší místo, odkud by celé operaci velel. Za posledních deset let vulkán vybuchl devětkrát, z toho pětkrát jen v roce 2011.