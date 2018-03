Celý příběh začal vlastně docela nenápadně. „Všiml jsem si na Facebooku zprávy o tom, že devět sourozenců potřebuje rodinu,“ sdělil agentuře Caters TV Jacob. Když se zmínil své matce Loryn o tom, že by rád pomohl, jen se prý na něj zadívala a zeptala se, zda to myslí vážně.

Manželskému páru záleželo nejvíce na tom, aby děti nebyly rozděleny.

FOTO: Profimedia.cz

Manželský pár to vážně myslel, a protože by nebylo v jejich silách vychovávat všech devět dětí ve stáří od devíti měsíců do 14 let, Jacobovi rodiče se rozhodli, že pomohou. Koneckonců vychovali pět vlastních dětí a dalších patnáct adoptivních. Jednu holčičku stále mají ve své péči.

„Říkali jsme si, kdo, když ne my,“ sdělila serveru Mirror Loryn Smithová. Mladý manželský pár bude vychovávat čtyři nejmladší děti, pětici starších budou vychovávat Jacobovi rodiče. Děti už jsou ve svých nových domovech, proces adopce má být dokončen v dubnu.

Thad a Loryn Smithovi budou nyní vychovávat šest dětí.

FOTO: Profimedia.cz

Osmadvacetiletá Peggy Smithová si je dle svých slov dobře vědoma, že jde o nejtěžší rozhodnutí, které v životě doposud udělali a že je nečeká procházka růžovým sadem. Tolik úsměvů na dětských tvářích za to ale prý stojí.