„Průměrný kousek pizzy obsahuje mnohem více proteinů, které vás zasytí a nakopnou po celé ráno. Navíc má také více tuku a mnohem méně cukru než cereálie,“ dodává dietoložka s tím, že díky tomu lidé neprožijí tak rychlý „sacharidový náraz“.

Amerová však uznává, že se pizza nedá úplně považovat za zdravé jídlo a rozhodně ji nelze pokládat za plnohodnotnou stravu, kterou bylo možné konzumovat pravidelně.

Amerové kontruje britská výživová poradkyně Rhiannon Lambertová. Podle ní je sice pravdou, že pizza je z hlediska nutričních hodnot poměrně vyvážené jídlo, jelikož obsahuje cukry, proteiny a základní tuky, ale rozhodně se nedá označit za zdravější výběr než cereálie.

„Nálepkovat konkrétní jídla může být někdy kontraproduktivní. Raději bychom se měli zaměřovat na podíl živin než na počet kalorií, protože ne všechny kalorie jsou si rovny,“ tvrdí Lambertová.

Na co naráží je tedy fakt, že různé pizzy i různé cereálie mohou obsahovat odlišné množství živin. Některé mají více cukru, jiné více bílkovin a tuků. Sama Lambertová by ke snídani doporučovala něco, co obsahuje vysoký podíl proteinů, což je skutečně faktor, který mohou cereálie postrádat.