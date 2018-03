Otázka používání kondomů a šíření viru HIV je v Zimbabwe palčivá. Virem nebo nemocí AIDS trpí údajně kolem deset procent celkové populace země, uvádí Daily Mail.

O této otázce se ministr zdravotnictví rozpovídal při spuštění nového projektu, který má o problematice informovat. „Mladí teď mají kondomy, ale nevyrábíme je,“ narážel Parirenyatwa mimo jiné i na velikost prezervativů, která je prý pro některé africké muže nedostačující.

Čínská firma, která kondomy dodává, se zavázala, že připomínku bere v potaz a plánuje dát do oběhu více velikostí. „Začali jsme se sbíraním dat, abychom to mohli odrazit na budoucí nabídce,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Beijing Daxiang and His Friends Technology Co. Čao Čchuan.

Dodal, že poptávka po kondomech je v různých koutech planety odlišná. Zatímco čínští muži preferují tenčí prezervativy, v Severní Americe chtějí především jemné. Podobné stížnosti na velikost kondomu jako nyní ze Zimbabwe zazněly v minulých letech například i z Ugandy a dalších afrických zemí.

Za úsměvným problémem je ovšem snaha o zamezení šíření viru HIV nejen v rozvojových zemích. „Jihoafrické země mají největší výskyt viru HIV, proto se snažíme propagovat používání kondomů,“ uzavřel Parirenyatwa.