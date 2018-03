Bachman se svými přáteli pil ještě před návštěvou klubu a hladinu alkoholu udržoval celý večer. Když se zhruba před třetí rozhodl, že je čas skončit, zavolal si Uber. Jenže si vybral špatný cíl, a ještě si zvolil dražší verzi odvozu, tzv. Uber XL. „Dům mého kamaráda byl asi čtyři bloky od klubu,“ cituje Bachmana BBC.

Po nastoupení do auta v podstatě hned usnul. „Poslední věc, kterou si pamatuju je, jak stojím na baru. Pak se probudím v Uberu vedle staršího chlápka, co mi říká, že jsme hodinu od Jersey. Bylo to šílené. Ptal jsem se, proč souhlasil, že mě ze Západní Virginie vezme až do New Jersey.“

Cesta přes státy Maryland a Delaware byla dlouhá přes 560 kilometrů a v cíli nezbylo mladíkovi nic jiného než peníze zaplatit. To mu přišlo poněkud tvrdé, ale přiznal, že na sebe není kvůli nadměrnému pití vůbec hrdý. „Jen jsem se ptal sám sebe, co se asi honilo hlavou tomu řidiči, když viděl, jak jsem mimo, že se rozhodl mě vzít takovou dálku,“ podivuje se Američan.

Závěr příběhu je o to paradoxnější, že Bachman se do Západní Virginie musí vrátit pro svoje věci. Kdyby při tom muž zvolil do New Jersey cestu autobusem, vyšla by ho na v přepočtu 720 korun, letadlem na zhruba 2 300, píše BBC. „Kamarádi to považují za srandu. Je to hloupé, ale vtipné,“ uzavřel.