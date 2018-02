„Je to mimořádná událost. S chovem damanů pralesních jsme začali na podzim roku 2016, kdy jsme přivezli čtyři damany: dva samce a dvě samice. Mladší pár jsme umístili do chovatelského zázemí a ten starší do Pavilónu evoluce.

U staršího páru jsme pozorovali páření, takže jsme netrpělivě čekali na jejich potomka. K našemu překvapení ale 18. února porodila samička z mladšího páru v zázemí,“ líčila unikátní událost mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Damani pralesní obývají lesy západní Afriky

FOTO: Zoo Ostrava

Mládě je nyní plně v péči svých rodičů, čas tráví s nimi v bezpečí budky. „O jeho nočních aktivitách zatím nic nevíme. Navíc věříme, že se narodí mládě i staršímu páru v Pavilónu evoluce, kde je obrácený světelný režim. Pak by se nám mohlo podařit poodhalit další střípek z nočního života tohoto zajímavého druhu,“ popisovala Nováková.

Damani pralesní obývají lesy západní Afriky a většina jejich aktivit se odehrává ve stromovém baldachýnu, navíc převážně v noci, takže vědci zkoumají spíše hlasitou vokalizaci nebo u uhynulých jedinců vnitřní anatomii. Pro svou hlasitou komunikaci si vysloužili přezdívku duchové lesa. V jejich jídelníčku převládají hlavně listy, k čemuž mají přizpůsobený unikátní zažívací trakt.

Není v žádné evropské ani světové zoo

„Nemáme k dispozici zkušenosti jiných chovatelů, jelikož tento drobný příbuzný slonů není chován v žádné evropské ani světové zoo. Víme už ale, že délka březosti je kolem 30 týdnů, samice rodí obvykle jedno, výjimečně dvě mláďata. Ta jsou po narození poměrně velké vzhledem ke svým rodičům, osrstěná a dobře vyvinutá. Vidí a velmi aktivně se pohybují,“ vysvětlila mluvčí zoo.

Daman pralesní prozatím nepatří k ohroženým druhům, ale vzhledem k rozsáhlému kácení lesů a s ohledem na jeho lov pro maso (bushmeat - pozn. redakce) se odborníci bojí o jeho budoucnost. „Doufáme, že než se tak stane, bude chov v lidské péči dobře zvládnutý a zoo tak zabrání případnému riziku vyhubení tohoto jedinečného savce,“ upozornila Nováková.