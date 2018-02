Náročný úkol před sebou měli v pondělí zaměstnanci veterinární kliniky West Coast Veterinary Clinic v australském městě Perth. „Chovatel k nám přišel a řekl, že jeho fenka porodí přinejmenším šestnáct štěňat. Ptal se, zda jsme na to připravení,“ svěřil se serveru thewest.com.au veterinář Aaron Raney.

Ten při vrhu vedl celkem desetičlenný tým, který dobrmance prostřednictvím císařského řezu pomohl přivést na svět celkem osmnáct štěňat.

„Myslel jsem, že jich bude tak deset až dvanáct, ale neustále přicházeli další a další. Po určité době jsem přestal počítat, protože jsem se soustředil na to, abychom je všechny bezpečně dostali ven,“ popsal Raney zákrok, který trval zhruba hodinu a půl.

Některá štěňata po narození nedýchala

Veterinář rovněž prozradil, že některá mláďata po narození nedýchala, nakonec se však naštěstí podařilo zachránit úplně všechny. Nyní však mají tamní zaměstnanci jiný úkol - musí fence usilovně pomáhat, aby společnými silami zvládli všechna štěňata nakrmit.

Osmnáctičlenný vrh je vyrovnáním australského rekordu. Na konci loňského roku porodila ve městě Ballarat ležícím v australském státě Victoria stejný počet štěňat fenka dalmatina jménem Miley. Tehdejší situace připomínala scénu ze známého filmu 101 dalmatinů. [celá zpráva]