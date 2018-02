Kromě deformace měkkých tkání na předních nohou se kotě narodilo se šesti prsty na každé zadní noze, a tak muselo záhy vyhledat pomoc veterinářů.

Jeho zachránci ho přinesli k odborníkům z neziskové organizace ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), kteří mu následně dali obě přední nohy do dlahy.

Ta měla za úkol naučit svaly pohybovat směrem dopředu a zároveň zabránit jejich zpětnému ohýbání tím špatným směrem. Dlahu zvířeti měnili v několikadenních intervalech, což nakonec vyvrcholilo v úspěšnou nápravu.

„Díky týmu z newyorského ASPCA nemuselo podstoupit operaci. Nohy mu dávali do dlahy, což přispívalo k nepřetržitému zlepšení,“ svěřil se agentuře AP mluvčí neziskové organizace.

Už má i nový domov



„Protože se deformace týkala měkkých tkání a nikoliv kostí, dlahy tkáním pomohly získat potřebnou sílu,“ dodal. Veterináři se domnívají, že kotě bude z 90 procent zcela normální. Potýkat se údajně bude pouze s mírným kulháním, které však kvalitu jeho života nijak neovlivní.

Kromě toho, že Lee už dokáže bez větších problémů chodit, stihl si už najít i nový domov. Kromě nového prostředí si však bude muset zvyknout i na nové jméno, nynější majitelé ho totiž přejmenovali na Rugena.