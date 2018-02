V pondělí ráno sopka Sinabung vychrlila oblak popela sahající do výšky sedmi kilometrů. Popel ze sopky se dostal až k městu Lhokseumawe ležícímu více než 260 kilometrů severozápadně. Úřady vyhlásily na ostrově Sumatra nejvyšší stupeň varování pro leteckou dopravu.

Sopka Sinabung přišla při pondělní mohutné erupci o svůj vrchol.

FOTO: Profimedia.cz

Na videonahrávkách jsou zachyceny děti prchající ze školy, která leží mimo zapovězenou zónu kolem vulkánu. Erupce však nikoho nezranila.

Z fotografií sopky před výbuchem a po něm je ale patrné, že erupce připravila vulkán o jeho špičku. „Vrchol sopky byl zcela zničen,“ uvedlo indonéské vulkanologické centrum.

RT dw_scitech: The #Sinabung eruption on Sumatra was so strong that the #volcano's tip was practically annihilated. Mt. Sinabung spew a cloud of ash 5,000 m./ 16,400 ft. into the air during its #eruption on Monday. pic.twitter.com/NhB0Sh7hH7 https://t.co/DbJbCfsMT2