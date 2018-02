Úroda indického farmáře prý byla rok od roku horší, neboť vzbuzovala nadbytečnou pozornost kolemjdoucích, kteří se nerozpakovali krást.

Reddy proto vymyslel unikátní způsob, jak nechtěnému zájmu předejít. Místo klasických strašáků, kteří jsou na polích relativně obvyklí, mezi svou úrodu umístil plakáty se svůdnými ženami v bikinách.

Chenchu Reddy, a #Telugu #farmer from #Nellore puts up a poster of #SunnyLeone to divert the negative energy by the passers to protect his #cauliflower field.

OMG, this guy is literally creative in his field :)

Reddy garu, meeru super andi :) pic.twitter.com/l9QlPMyoLd