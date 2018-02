Bizarní incident se odehrál v provincii Kuang-tung během shonu spojeného s blížícími se oslavami čínského nového roku, který letos spadá na 16. února.

Žena se v přítomnosti velkého množství lidí o svoji kabelku velice bála. Proto i s ní projela rentgenovou kontrolou.

Woman climbs into X-ray machine with her handbag to prevent anyone from ... https://t.co/gkBsLxoTaq She'll be glowing in the dark for awhile