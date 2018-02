Rychlostní ježdění, které kombinuje paragliding se sjezdovým lyžováním, se běžně provozuje ve francouzských horských střediscích. Nikoliv však ve veřejných parcích v hlavním městě. Taillefer, který vyrazil do terénu 7. února, na svých nových lyžích za pomoci motorem poháněné vrtule dosáhl rychlosti až 90 kilometrů v hodině.

„Je to úžasný pocit, protože můžete dělat obloučky na rovné ploše a cítíte, že jste poháněn pomocí ovladače v ruce. A to je něco, co běžně při lyžování nezažijete,“ popsal své pocity pařížský podnikatel.

Ovládat rychlost umožňuje lyžaři právě ruční spínač propojený s paramotorem. Do jeho nádrže se vejde 12 litrů paliva, což vydrží zhruba na tři až čtyři hodiny.

Lyžování na Montmartru

V improvizovanou sjezdovku se po přívalech sněhu ve středu proměnil pařížský kopec Montmartre a rovněž schody u slavné katedrály Sacré-Coeur. Zimní radovánky dvacítky lyžařů a snowboardistů ale nakonec po několika hodinách ukončila policie.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Lyžaři sjezdují na schodech u katedrály Sacré-Coeur Zdroj: Reuters