Dávno ztracená letenka byla na let z Nashvillu do Sacramenta, kam měl Walker před 19 lety odletět na svatbu svého bratra. Do letadla ovšem nenastoupil.

Požadoval tedy vrácení peněz, ale od aerolinek se dozvěděl, že mu bohužel nemohou vyhovět. Nicméně letenka mohla být kdykoli využita k zakoupení jiné letenky ve stejné hodnotě. „Odložil jsem ji, protože jsem tehdy neplánoval nikam cestovat. A pak jsem na to úplně zapomněl,“ popsal Walker.

Zapomenutou letenku Američan objevil, když procházel staré papíry. Narazil i na dopis, který mu poslala společnost United Airlines, v němž stálo, že nevyužité letenky, na které se nevztahuje refundace, mohou být vždy využity ke koupi jiného domácího nerefundovatelného letu pro zákazníka, na jehož jméno byla letenka vystavena. Walker se proto rozhodl zjistit, zda ono slůvko „vždy“ stále platí.

What a great story here from @WFMY and great customer service by @united! Someone frame that ticket. Didn't even know tickets used to come in booklets like that. #United https://t.co/nzl2jQ3d76