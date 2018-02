Tygřice si lehla před dveře jednoho z obyvatel Alexeje Khaidejeva, který byl tímto nálezem zaskočen a vyděšen. Když se totiž chystal opustit dům, zjistil, že nemůže otevřít dveře, protože je něco blokuje. Při otevírání tygřici popostrčil a ta o sobě dala mručením vědět.

Khaidejev ihned informoval bezpečnostní složky, které vyslaly odchytový tým. Tygřice nicméně ležela před dveřmi poklidně a nepokoušela se nikoho napadnout. Po příjezdu týmu byla uspána a odvezena k veterináři, který zjistil, že jí zcela chybí horní zuby a má závažné problémy s dásněmi.

