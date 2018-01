Correa se potkal s potkanem v sobotu ráno místního času, když si šel dát sprchu. „Trvalo to asi třicet vteřin a pak utekl,“ svěřil se překvapený muž, který alespoň část koupele zachytil na svůj mobilní telefon. Protože má prý rád zvířata, ve volném odchodu ze dřezu potkanovi nějak nebránil.

Video se stalo okamžitě hitem a do pondělí nasbíralo více než 37 miliónů zhlédnutí. Reakce lidí jsou povětšinou pobavené. „Kdybyste mi řekli, že to je Danny DeVito v potkaním kostýmu, tak vám uvěřím,“ okomentoval příspěvek jeden z uživatelů v narážce na legendárního herce menšího vzrůstu.

Mnozí si ale myslí, že je video zinscenované a považují to za týrání. Correa ale tvrdí, že potkan není jeho domácí mazlíček a zvířeti by nikdy neublížil. Podle všeho se potkan dostal do koupelny náhodou a během zvědavého prohledávání místnosti se namočil v mýdle či saponátu.

Je pravdou, že potkani, stejně jako jiní myšovití, jsou velice čistotná zvířata, kteří se o svůj kožich velice dobře starají. Ani voda jim nedělá (na rozdíl od krys) vůbec žádný problém. Mýdlová pěna však není nic, co by jim svědčilo, a potkan na videu se jí nejspíše pokoušel zbavit.