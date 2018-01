Kolemjdoucí se nejprve domnívali, že se jedná pouze o záchrannou vestu plovoucí po hladině, po chvíli však zjistili, že jde o mládě kapustňáka, které se do ní zaháklo.

Pomoci se ujali ochránci zvířat v divoké přírodě z agentury Wildlife Conservation Commission, kteří mládě mořské krávy, jak se savci přezdívá, chytili do sítě a následně ho dostali na souš.

Biolog Amber Howell uvedl, že zvíře bylo kvůli záchranné vestě pravděpodobně odloučeno od své matky, a tak se chtěli ujistit, zda je dostatečně velké a zdravé, aby se o sebe dokázalo postarat. Po krátké prohlídce mu k tělu pro jistotu připevnili čip a vypustili ho zpět do vody.

Jak se kapustňákovi podařilo dostat do záchranné vesty, netuší ani odborníci. „Jsou to velmi zvědavá zvířata. Hrají si se vším, co ve vodě najdou. Jak si ale navléklo záchrannou vestu, nevíme. Zdá se ale, že mu perfektně padla,“ zavtipkoval Howell pro server CBS Miami.