Ke kontaktu s medvědy přišel poprvé v roce 1926 Johnny Welde, který utekl do Norska, aby tam s huňatými zvířaty vystupoval v cirkuse. O dvacet let později se vrátil zpět do USA, kde s cirkusem ještě chvíli pokračoval. Jeho stejnojmenný syn na něj poté navázal a na Floridě založil rezervaci Bearadise Ranch.

Tam se za dlouhé roky jejího fungování vystřídali medvědi grizzly, medvědi baribalové i medvědi lední. Obvykle tam končí takové šelmy, které nemají jiný domov a v divočině by se o sebe nedokázaly postarat.

Chtěli s tím skoncovat

Ačkoliv je chov medvědů rodinnou tradicí, vloni to chvíli vypadalo, že fungování rezervace je u konce. Rodinu totiž po srdeční příhodě náhle opustil šedesátiletý Johnny Welde, který byl v poslední době pro tamní chov medvědů nejdůležitějším článkem.

V rezervaci mají nyní čtrnáct medvědů.

FOTO: Profimedia.cz

Jeho sedmapadesátiletá manželka Monica se však za pomoci syna Johnnyho dokázala z rodinné tragédie vzpamatovat a s fungováním rezervace pokračovat.

„Byla to obrovská ztráta pro celou rodinu i medvědy. Vím, že medvědům chybí, jeho nepřítomnost vnímají. Ale společně se synem jsme se rozhodli, že v rodinné tradici budeme pokračovat,“ sdělila Daily Mailu.

Medvědy má radši než lidi

„Momentálně máme 14 medvědů. A jestli je mám raději než lidi? Ve skutečnosti někdy ano,“ přiznala.

„Medvědi u nás mají přirozené prostředí. Mají tady rybníček, bazény, trávu i stromy. Denně jsme s nimi navíc v kontaktu. To je pro ně ta největší forma obohacení - vztah, který s nimi sdílíme a který je založený na vzájemné lásce a respektu,“ tvrdí.

„Naši medvědi nikdy nikoho nenapadli. Pracuju s nimi už 37 let a stále mám všechny prsty, což jsou myslím dobré dosavadní výsledky,“ zavtipkovala.

Nyní už je přesvědčená, že se o medvědy bude starat až do té doby, kdy toho bude fyzicky schopná. Jistotu má i v tom, že se o rezervaci následně postará její syn. „Mezi medvědy se pohybuju už od svých tří let. Vidím se s nimi každý den, beru je jako sourozence. Budu se o ně starat až do konce života,“ řekl Johnny.