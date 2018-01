Jedním ze svědků, kteří krátce po osmé hodině večer zářivé těleso na obloze spatřili, byl i Danny McEwen junior, který právě seděl za volantem svého vozu, když ho v zrcátku upoutala oranžová záře. „Otočil jsem se a všiml si rychle klesající ohnivé koule,“ svěřil se zpravodajskému serveru Detroit News.

„Pak to vybuchlo v záři oranžových jisker. Vůbec jsem nevěděl, co si o tom myslet. Bylo to pěkně divné vidět nebe zbarvené do oranžova,“ dodal McEwen.

Pád meteoru, který shořel v atmosféře, potvrdila druhý den i NASA. Podle jejích údajů se jednalo o asteroid o průměru jednoho či dvou metrů, který se před vstupem do atmosféry pohyboval rychlostí zhruba 45 000 kilometrů za hodinu.

Rychlost v kombinaci s faktem, že meteor zářil velice jasně, ukazuje podle Billa Cookea z NASA na to, že se tělesu podařilo proniknout do atmosféry velice hluboko, než se rozpadl na množství kousků, které neškodně dopadly na zem.

V okolí Detroitu se proto dá v nejbližších dnech očekávat řada hledačů meteoritů a astronomové jsou již zvědaví, co nadšenci do „kamenů spadlých z nebe“ najdou.