Jeleni představují pro japonskou železnici velký problém. Podle ministerstva dopravy bylo jen za rok 2016 sraženo na 613 kusů divoké zvěře, což kromě ztrát zvířat vedlo rovněž k velkým časovým prodlevám. Vlaky se opozdily o třicet minut a déle, což je v Japonsku, kde dráhy vrací jízdné i za minutové zpoždění, opravdu hodně.

Japonští výzkumníci z Drážního technologicko-výzkumného institutu proto přišli s nečekaně jednoduchým řešením, o kterém informoval server tokijského listu Asahi Šimbun. Na lokomotivy chtějí namontovat reproduktory, které budou vydávat psí štěkot. Ten by měl přinutit jeleny na kolejích utéct do bezpečí.

Jen samotný štěkot by ovšem nepomohl. Před ním se proto ozve třívteřinové frkání jelena, které u vysoké upoutá pozornost. Teprve pak následuje audio nahrávka psího štěkotu. Podle vědců stačí dvacet vteřin, aby zvířata utekla z kolejí.

Kromě vlaků plánují výzkumníci v budoucnu nasadit i statické štěkající budky, které budou rozmístěny v oblastech s nejhustším výskytem jelenů u trati. V lidmi obydlených oblastech však institut s ohledem na klid a příčetnost obyvatel s nasazením varovného štěkání nepočítá.

Jeleny se snaží odradit ultraosnické vysílače i lví hnůj



V Japonsku se dlouho snažili přijít na to, proč jeleny tratě tolik přitahují. Nakonec dospěli k závěru, že je to chuť na železo. Jeleni jsou nezřídka viděni, jak olizují kovové předměty. Dobře si toho lze všimnout zejména v japonském městě Nara, kde jsou jeleni posvátní a chodí volně po ulicích. [celá zpráva]

Samice jelena sika ve městě Nara

Jedna z japonských firem už začala vyrábět solné cihly s vysokou příměsí železa ve snaze kovuchtivé jeleny odlákat od kolejí. Výsledek příliš uspokojivý nebyl a neuspěl ani nápad rozsypat podél kolejí lví exkrementy. Pach sice jeleny odrazoval, ale výsledky byly dobré pouze do prvního deště. Ten totiž hnůj kompletně spláchl.

Osmačtyřicetiletý Judži Hikita pro změnu přišel s návrhem přechodů pro jeleny opatřených vysílači ultrasonických vln, které jelenům zabraňují ve stupu do kolejiště jenom v okamžiku, kdy po trati jezdí vlaky.

Zda štěkající vlaky budou konečně tím pravým řešením, které výrazně sníží úmrtnost jelenů pod koly vlaku, je zatím ve hvězdách. Pokud se ale vydáte za pár let do Japonska, nemělo by vás překvapit, že vlaky budou za jízdy štěkat jako váš domácí mazlíček.