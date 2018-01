Reportérka stanice ABC Sarah Hancocková ve čtvrtek natáčela reportáž o první etapě ženského cyklistického závodu Tour Down Under a stála kousek před nafukovací branou, která označovala start i cíl etapy tvořící okruh, který cyklistky museli projet dvakrát.

Jen co cílem projely cyklistky jedoucí v zadní části startovního pole, dostal se na silnici kamión plně naložený slámou. Při těchto závodech nejsou silnice uzavřeny na stálo, vozidla jsou do jednotlivých úseků etapy vpouštěny v různých intervalech, aby bylo minimalizováno nebezpečí kolize se závodníky.

Truck laden with hay takes down Tour Down Under finish-line inflatable | https://t.co/HTCJQyALfM #TDU pic.twitter.com/ZLI7sN5TPR

Řidiče kamiónu však čekala kolize jiná, o poznání úsměvnější. Neodhadl totiž dobře výšku cílové brány a odtáhl ji s sebou. Zastavil pak několik desítek metrů za cílem. Organizátoři bránu urychleně vyprostili z vozu a znovu začali plnit vzduchem.

Annette Edmondson has won stage 1 of the women’s @tourdownunder and the TDU finish sign has been resurrected! @abcadelaide pic.twitter.com/mSoRsMLvCs