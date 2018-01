Aligátoři přežívají zimu s čumáky trčícími z ledu

Při prvním pohledu na aligátora, jehož tlama vykukuje ze zamrzlé hladiny, to vypadá, že si zima připsala další oběť. Ve skutečnosti je to ale důkaz, jak se plaz za milióny let svého vývoje dokázal elegantně přizpůsobit nepříznivým podmínkám. Ve stavu podobném hibernaci a s čumákem nad hladinou kvůli dýchání pokojně přežívá zimu.