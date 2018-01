Reality show ve stylu Big Brother, při nichž diváci sledují život skupiny lidí uzavřených v jednom domě, přinesly za poslední léta řadu svérázných nápadů, kterými se jejich tvůrci snažili přilákat pozornost. Nový pořad nazvaný Vypadni sakra z mýho domu (Get the F*ck out of my House) si ji chce získat tím, že 55 mužů a 45 žen namačká do domu o ploše 116 metrů čtverečních.

K čemu to povede, je zřejmé ze záběrů, které televizní stanice dopředu zveřejnila. Desítky lidí se na nich mačkají v obýváku nebo malé kuchyni, kde marně hledají něco pořádného k snědku, další zase tvoří dlouhou frontu u dveří do jediné koupelny se záchodem v domě. Večer pak soutěžící složitě hledají místo na spaní – velká část z nich skončí na zemi, někteří ale třeba také na kuchyňské lince.

Stísněná atmosféra domu, který má sice zahradu, na níž ale nikdo nesmí, vede rychle k hádkám o jídlo i další základní potřeby. Útěchu pro řadu soutěžících, kteří si s sebou mohli vzít jen minimum osobních věcí, může představovat alespoň fakt, že pětipokojový dům mohou kdykoliv opustit, i když se tak připraví o šanci na vítězství.

To si odnese ten ze soutěžících, který v domě sledovaném 34 kamerami vydrží nejdéle. Nejmladšímu z kandidátů je 19 let, nejstaršímu 82. Vedle Německa pocházejí i z Rakouska a Švýcarska. O tom, kdo dům opustí nejdříve, může kromě nich samotných rozhodovat i „šéf domu“, kterého si soutěžící každý týden volí. Šéf domu pak má jen pro sebe k dispozici pokoj o velikosti 33 metrů čtverečních i s koupelnou a záchodem.

První z pěti dílů reality show natáčené v květnu odvysílá ProSieben dnes ve 20:15.