Podle rodičů začala čtrnáctiměsíční holčička z ničeho nic silně kašlat a sípat, a tak ji rodiče odvezli do nemocnice. Lékaři měli podle příznaků podezření na astma, tak jí předepsali příslušné léky.

Baby inhaled an LED bulb from the Christmas tree

Ty však nepomohly, a tak byla o tři týdny později podrobena rentgenovému vyšetření. Snímky plic ukázaly, že se v jedné z nich nachází cizí těleso.

Nakonec vyšlo najevo, že je jím právě hledaná žárovka z vánočního osvětlení, kterou se lékařům následně pomocí bronchoskopu podařilo odstranit.

14-month-old wheezing baby inhaled an LED bulb from the Christmas tree https://t.co/OOep0sCIbX via https://t.co/UV8yKqv2HW