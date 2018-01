Celý případ, o kterém informoval deník Daily Mail, začal v roce 1990. Tehdy se žena, známá pouze pod křestním jménem Lo, rozvedla a své dva syny se rozhodla vychovávat sama. Ze strachu, že by ji mohli opustit a nepostarali se o ni, připravila pro ně smlouvu, kterou jim dala podepsat poté, co dosáhli dvaceti let.

Ve smlouvě se synové zavázali, že Lo budou posílat šedesát procent svých budoucích výdělků. A to tak dlouho, než částka dovrší 36 miliónů korun. U soudu žena čásku hájila slovy, že v minulosti platila obrovské sumy peněz za jejich lékařské vzdělání a bála se, že se o ni v budoucnu nebudou chtít starat.

Matka nakonec syny obvinila, že jí začali ignorovat, našli si vztahy a o Lo se přestali starat. Řídit se smlouvou synové odmítli. Lo na ně proto před osmi lety podala žalobu. Starší ze synů se podvolil a své matce v mimosoudním vyrovnání zaplatil pět miliónů tchajwanských dolarů (3,5 miliónů korun).

Mladší ze synů, který se dal na dráhu zubaře a je uváděn pod křestním jménem Ču, však platit odmítl. Tvrdil, že smlouva je v rozporu s dobrými mravy a tudíž neplatná. Výchova dítěte by podle něj měla být samozřejmostí a s financemi nemá co do činění. Matka na něj proto podala trestní oznámení.

Kontrakt podepsal dobrovolně a plnoletý



U soudu zubař argumentoval tím, že byl při podpisu smlouvy příliš mladý, a tím pádem by neměla být platná. Rovněž se zmínil, že po dosažení vysokoškolského diplomu pracoval dlouhé roky v matčině klinice a pomohl jí tak vydělat mnohem víc peněz, než má nyní uhradit.

Soudy nižší instance mu dávali za pravdu, Lo se nakonec zastal až nejvyšší soud, který přikázal zubaři zaplatit více než dvě desítky miliónů tchajwanských dolarů. Svůj rozsudek zdůvodnil tak, že kontrakt byl po všech stránkách platný, Ču ho podepsal jako plnoletý a navíc je v jeho schopnostech požadovanou finanční částku splatit.

Server BBC informoval, že podle tchajwanského občanského zákoníku mají dospělí potomci zodpovědnost za péči o své staré rodiče. Ačkoli se tak případ smlouvy, kterou uzavřela matka se svými dětmi, může zdát neuvěřitelný, případů, kdy se děti odmítnou postarat o své stárnoucí rodiče, přibývá.

V zemi tak stále silněji zaznívají hlasy, aby zákon umožnil zavřít ty, co své rodiče opustí.