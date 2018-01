Pracovníci na vlakovém nádraží v Sydney byli překvapeni, když zahlédli osamělého psa, jenž spolu s dalšími cestujícími vystoupil z vlaku.

„Tento hodný chlapec dnes chytil vlak mířící na hlavní nádraží v Sydney úplně sám. Místní zaměstnanci se o něj postarají. Znáte ho? Kontaktujte nás, prosím,“ napsala na svém Twitteru společnost Sydney Trains a přidala i fotku psa.

