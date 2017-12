Právě na přelomu roku se malé, křehké sušenky s proroctvím pro příští rok na malém lístku ukrytém uvnitř těší mimořádné oblibě.

„Lidé bývají konzervativní, takže nejčastější vzkaz z koláčku zní až banálně: Šťastný nový rok!“ přiznává Schäfer. Mezi jeho klíčové odběratele patří velké firmy, instituce a úřady, ale také domovy pro seniory. „Zájem má prakticky celá Evropa,“ libuje si.

Nejistá doba budí v lidech touhu po jistotách

Koláčky štěstí, sušenky osudu nebo také věštecké sušenky, ve světě známé i jako Fortune Cookies, prostě znovu frčí. A třeba ve Spolkové republice jsou k mání nejen v čínských restauracích, ale také v supermarketech či na benzínových pumpách.

Někteří si na mě i sáhnou, jako kdybych byl kominík Ralph Schäfer, pekař

Gunther Hirschfelder (44), kulturolog z Řezna, dává zájem o tenhle specifický produkt do souvislosti s dobou. „V devadesátých letech panovala stabilita, studená válka skončila v kronikách a zdálo se, že při troše dobré vůle se všechno navzdory drobným zádrhelům v dobré obrátí,“ rekapituluje nálady.

Jenže s teroristickými útoky z 11. září 2001 na New York a Washington tento převládající pocit zmizel. „Následovaly a následují globalizace, digitalizace, klimatické změny. Lidé hledají veškeré možné cesty, jak si vysvětlit složitost měnící se situace, která na ně doléhá. A znepokojeně hledí vstříc tomu, co je čeká, či může čekat. Takže prostě a jednoduše rozlomte sladkost se vzkazem a zjistěte, s čím počítat a co vás nemine,“ zdůrazňuje vědec.

Z Japonska do Kalifornie Mnozí mají za to, že koláčky štěstí pocházejí z Číny, znají je totiž převážně z čínských restaurací Zrodily se však v jedné svatyni poblíž japonského Kjóta Ukrývaly 23 variant ručně psané věštby Japonci je ve 30. letech přivezli do Kalifornie, provozovali tam totiž čínské, nikoli japonské občerstvení

Pekař Schäfer se snaží už patnáct let šířit mezi zákazníky, jejich rodinami či známými dobrou náladu. „Ale poptávka je také po koláčcích smůly. Používám na ně černé barvivo a dovnitř umísťuji žertovná, ale v žádné případě depresivně katastrofická proroctví,“ dodává pekař.

V roce 1986 založil továrničku na sladkosti a v roce 2002 zákazníkům nabídl první pokroutky s předpovědí budoucnosti, na které může, ale nemusí být mnoho pravdy.

Přitom měl původně úplně jiné plány. Po studiu ekonomie a dosažení titulu inženýra se živil jako stavbyvedoucí v Kuvajtu, Iráku a Jordánsku. Tam se rozhodl vrátit do rodného Bad Abbachu a postavit se na vlastní nohy. Teď provozuje největší pekárnu štěstí v Evropě. Když se ho lidé ptají na profesi a on prozradí, co ho živí, zpravidla se ihned rozzáří a rozesměje. „Někteří si na mě i sáhnou, jako bych byl kominík,“ uzavírá.