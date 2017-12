Záběry pořídila skupina filmařů na Baffinově ostrově, největším kanadském ostrově spadajícím pod teritorium Nunavut. „Takhle vypadá hladovění,“ napsal k videu jeden z jeho tvůrců Paul Nicklen.

„Svalová atrofie, žádná energie. Je to pomalá a bolestivá smrt,“ popsal zřejmě poslední okamžiky zvířete filmař.

„Brečeli jsme, když jsme ho filmovali. Tohle je tvář klimatických změn,“ doplnila ho jeho kolegyně Cristina Mittermeierová. Filmaři netušili, co se s medvědem stalo, předpokládali však, že zemřelo do jednoho či dvou dní po natáčení.

Klip se začal lavinovitě šířit po sociálních sítích jako varování před globálním oteplováním. To má totiž způsobovat rychlejší tání ledu, na kterém medvědi loví a na němž jsou existenčně závislí.

Zesláblému medvědovi zbývalo jen pár dní života.

FOTO: Profimedia.cz

Jenže kritici video označují za pečlivě vykalkulované PR. Nicklen a Mittermeierová pracují pro organizaci SeaLegacy, která má za cíl „využít sílu vyprávění příběhu ke stvoření změny, kterou chceme vidět“. Filmaři se pravidelně vydávají za polární kruh, aby zdokumentovali následky klimatických změn.

Hladovění je u ledních medvědů časté



Vyhladovělý lední medvěd není nic neobvyklého. „Nemají přirozené nepřátele, takže když předčasně umírají, je to hladem,“ uvedl už v roce 2015 Steven Amstrup, šéf vědců z organizace Polar Bear International, která se ochranou ledních medvědů zabývá.

V podobném duchu nyní zareagoval i Leo Ikakhik, který na ostrově populaci medvědů monitoruje. „Každý, kdo to viděl, byl asi šokován, ale tohle není poprvé, co jsem něco podobného viděl,“ uvedl pro server CBC. „Je to prostě příroda,“ dodal s tím, že medvěd mohl být nemocný či si projít zraněním, kterého ho „vyřadilo ze hry“.

Podle biologů není tento obrázek ničím neobvyklým.

FOTO: Profimedia.cz

Ke kritikům se přidal rovněž biolog Jeff W. Higdon, který video a celý příběh vyhladovělého medvěda považuje za příliš zjednodušující a zavádějící. „Dost možná se takovýchto obrázků kvůli oteplování dočkáme, ale neexistuje žádný důkaz o tom, že by se to dělo právě teď,“ řekl serveru Slate.com.

Příčina smrti neznámá



Vědec zalitoval, že tým kromě zveřejnění videa nekontaktoval příslušné ochránce zvířat, kteří by umírajícího medvěda utratili a vědci by pak následně mohli provést pitvu, která by pravou příčinu jeho stavu odhalila.

Kritikům rovněž nahrál fakt, že video bylo natočené v červenci, kdy ledy prostě tají a takovéto obrázky nejsou ničím výjimečným, ale zveřejněné bylo až v prosinci, kdy pohled na zatravněné severské stráně, vyvolá překvapení.

Nicklen a Mittermeierová nyní ze svých výroků slevují. Tvrdí, že nikde neuváděli, že znají pravou příčinu smrti vyhladovělého ledního medvěda. Zveřejněním prý chtěli jen ukázat, co medvědům hrozí. „Pointou je, že hladověl. Budeme-li ztrácet mořský led, medvědi budou hladovět,“ uvedla Mittermeierová pro CBC.

Dobrý úmysl, zavádějící provedení



Otázkou zůstává, zda tvůrci neprokázali zastáncům teorie globálního oteplování medvědí službu. Podle stejné logiky, uvádí kanadský server National Post, by totiž každý zdravý medvěd mohl sloužit těm, kteří klimatické změny — respektive vliv člověka na ně — popírají.

„Argumentovat, že je oteplování reálné kvůli tomuhle videu, je stejné jako tvrdit, že oteplování neexistuje, protože v Texasu včera sněžilo,“ napsal na Twitteru biolog z Université de Sherbrooke Marco Festa-Bianchet.

Zdravý lední medvěd může vážit až 400 kilogramů.

FOTO: Profimedia.cz

Vědci spoléhají na zdlouhavé, ne tak emotivní, ale mnohem víc vypovídající měření celých populací. A podle studie z prosince 2016 je to s ledními medvědy opravdu nahnuté. V následujících 34 až 41 letech (podle autorů tři medvědí generace) je poměrně velká šance, že celosvětová populace ledních medvědů klesne zhruba o třicet procent a situace se bude nadále zhoršovat.

Místo: „Klimatické změny zabily tohoto medvěda“ bychom ale měli říkat: „Kvůli klimatickým změnám možná uvidíme takových obrázků víc“.