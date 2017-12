Poslední jedinec vakovlka tasmánského uhynul roku 1936 v zoo v tasmánském Hobartu, oficiálně byl však za vyhynulého živočicha prohlášen až v roce 1982.

Vědci z australského Melbourne nyní provedli výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda by bylo možné toto zvíře naklonovat. Studovali DNA samičího mláděte, které je už více než sto let zakonzervováno v ethanolu v jednom z tamních muzeí.

@Nature | Tasmanian Tiger Genome Offers Clues to its Extinction https://www.nature.com/articles/d41586-017-08368-1 ... Zveřejnil(a) Prehistoric Life in the Phanerozoic Eon dne 12. prosinec 2017

„S ohledem na to, že genom tohoto jedince je jedním z nejkompletnějších, co se vyhynulých druhů týče, jedná se o první krok k tomu, abychom vrátili vakovlka zpět na svět,“ řekl Telegraphu výzkumník Andrew Pask.

Návrat vakovlkům dlužíme

Na australské pevnině vakovlk tasmánský vyhynul už mnohem dříve, přežít se mu však podařilo v Tasmánii. V 19. století se tam však tito vačnatci stali kořistí evropských usedlíků, kteří se obávali, že jim ohrožují stáda ovcí. K lovu je tehdy hnala dokonce i vláda, která za každého mrtvého jedince slibovala jistou finanční odměnu.

Ačkoliv je klonování reálné, trvalo by to prý mnoho let a stálo by to spoustu peněz. Pask ovšem uvedl, že lidé mají určitou morální povinnost tohoto vyhynulého živočicha oživit. „Myslím, že jsme lovem výrazně přispěli k jeho vyhynutí. Svým způsobem jim jejich návrat tak trochu dlužíme,“ uzavřel.