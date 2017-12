Youtuber si zacementoval hlavu do mikrovlnky. Zachránit ho museli naštvaní hasiči

Pro slávu a sledovanost cokoliv. Na tom je založena spousta youtubových kanálů včetně toho se jménem TGFbro. Autoři tohoto kanálu natáčí videa s kousky, které by mohly při troše snahy aspirovat na Darwinovu cenu. Jeden z nich, dvaadvacetiletý Jimmy Swingler, to minulou středu málem dokázal. Nechal si zacementovat hlavu do mikrovlnné trouby a zachránit ho museli až hasiči.