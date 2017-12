Nyní šestašedesátiletou Laneyovou před lety opustil manžel. Mladá matka usoudila, že se o tři děti postarat nedokáže, a čerstvě narozeného Caseyho s těžkým srdcem dala k adopci. Věřila, že mu tak zajistí lepší život.

Když se však její dcera Mimi ve 23 letech o svém bratrovi dozvěděla, rozhodla se, že jej musí za každou cenu najít. „Nikdy jsem se nedozvěděla pádný důvod, proč mi o něm neřekla. Dozvěděla jsem se to od jedné rodinné známé a dlouho jsem kvůli tomu byla naštvaná,“ svěřila se agentuře AP.

Sestra po něm pátrala 17 let

Svého bratra hledala neuvěřitelných 17 let, nyní se jí ho konečně podařilo najít. Nejprve na Facebooku narazila na jeho adoptivní sestru a zjistila, že Casey žije v asi 800 kilometrů vzdáleném Ohiu.

„Když jsem ho konečně našla, brečela jsem. Bylo to neskutečné, vzrušující a zároveň děsivé. Vždycky jsem se bála, že mě nebude chtít poznat,“ řekla Mimi.

„Nejprve jsme si dva dny psali, nakonec jsme si ale zavolali a domluvili se, že se potkáme na Den díkuvzdání. Moje matka byla tak nervózní, že jsem musela celou večeři uvařit sama. Je mi neskutečně vděčná, nikdy si nepředstavovala, jak nádherné by to mohlo být,“ dodala.

Adoptivní matka mu zemřela

Caseyho adoptovali, když mu bylo sedm. Svou adoptivní matku ale náhle ztratil, když zemřela na rakovinu. Bylo mu tehdy 18 let a s její smrtí se těžko vyrovnával. Začal hodně pít a bral drogy. V roce 2014 se ho však ujal kamarád a vrátil ho zpět do správných kolejí. Je to už tři roky, co Casey abstinuje.

„Kdyby mě našli o něco dříve, strašně bych se styděl. Nyní mám však krásnou ženu, a dokonce jsem potkal svou biologickou rodinu – můj život je naplněn,“ řekl Casey.

„Diana se bála, že budu naštvaný kvůli tomu, že mě dala k adopci. Ujala se mě však milující rodina, lepší jsem si nemohl představit. Doufám, že svou biologickou rodinu uvidím co nejčastěji. Už jsme je s manželkou všechny stihli pozvat k nám domů,“