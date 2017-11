Statečný čin, který v nočních hodinách předvedla šestatřicetiletá prodavačka Lorraine McCalliskeyová, vyžaduje pořádnou dávku odvahy.

Záběry z bezpečnostní kamery ukazují, jak maskovaný muž vchází do obchodu a čeká, až se prodavačka objeví. Poté po ní vyžaduje, aby otevřela kasu a poskytla mu finanční obnos. Ačkoliv je evidentní, že zloděj disponuje nožem, statečná žena se nezalekne, zpod kasy vytáhne vlastní nůž a muže zažene.

Měla z toho dobrý pocit



„Pomyslela jsem si, že mu nehodlám dát žádné peníze, ale raději vytáhnu nůž. Popohnal mě k tomu asi vyplavený adrenalin,“ svěřila se deníku Daily Mail McCalliskeyová.

„Vždycky jsem si říkala, že by se to někdy mohlo stát, a najednou se to dělo. Bála jsem se jen, jestli ten nůž stihnu vytáhnout,“ dodala.

„Měla jsem z toho následně dobrý pocit. Policisté mi řekli, abych si později dala panáka na uklidnění. Já si ale myslím, že jsem byla absolutně klidná,“ uzavřela.