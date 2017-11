Kameru se jim podařilo připevnit na pětiletou samici orla mořského jménem Marra. Na záběrech je viditelné, jak dravec letí vysoko nad útesy, po chvíli se otočí, a nakonec přistane na ruce.

„Sledovat ji při letu je něco neuvěřitelného. O připevnění kamery na dravce jsme usilovali už dlouho. Chtěli jsme to ale udělat správně, s ohledem na veškeré pohodlí ptáka. Snažili jsme se kameru připevnit tak, aby byl let orla co možná nejpřirozenější. Cílem bylo napodobit let orla ve volné přírodě,“ popsala agentuře AP Peggieová.

„Jsem přesvědčen, že náš způsob přichycení kamery k ptákovi za účelem napodobení přirozeného letu ve volné přírodě je jediným svého druhu na světě. Je nejpřirozenější, protože ptáka nijak nelimituje. S postrojem, který jsme vytvořili, se může otáčet, letět proti větru i po větru, může dělat úplně cokoliv,“ má jasno Blyther.

„Záběry jsou také jedinečné v jejich kvalitě. Něco podobného zkoušela už spousta lidí, výsledné video však bylo vždycky rozmazané,“ dodal.