Masivní železná brána na hranicích Mexika a USA je zvláštním místem. Přezdívá se jí „Dveře naděje“ a nachází se na kraji města v Parku přátelství (Friendship Park). Zde se schází rodiny, přátelé a známí, kteří nemohou hranice legálně překročit. Tady se přes plot alespoň mohou vidět a hovořit spolu, dotýkat se však nemůžou.

Brána se otevřela teprve pošesté od roku 2013 a poprvé byl důvodem sňatek. Ve dvanáct hodin trojice pohraničních strážníků otevřela těžká vrata a pod jejich dozorem se s pláčem a dojetím přivítaly rodiny obou novomanželů.

Ženich Brian Houston je americkým občanem. Přihlížejícím novinářům sdělil, že nemůže legálně přejít do Tijuany. Důvody, proč tak nemůže učinit, ovšem nesdělil. Jeho nastávající Evelia Reyesová zase nemá ještě vyřízené vízum, a tak to pro oba byla jediná cesta, jak manželství uzavřít. Obřad trval jen několik málo desítek minut a na konci jej novomanželé za potlesku přihlížejících stvrdili polibkem.

Dveře se mají otevřít vícekrát



Houston prozradil, že svatbou na tomto místě chtěl vyslat do světa jasnou zprávu. „Je to vzkaz, že láska nezná hranice,“ řekl novinářům. „I když jsme rozděleni tímto obrovským plotem, stále můžeme milovat jeden druhého z opačné strany hranice,“ dodal. Doufá, že vízum bude Reyesové uděleno co nejdříve a novopečená manželka se za ním bude moci přestěhovat do Spojených států.

Událost se uskutečnila za pomoci organizace Border Angels, která se právě na podobné akce zaměřuje. Vybírá rodiny, které si přejí znovu se setkat, a seznam pak zasílá státním úřadům. Ty rozhodují, kterým rodinám setkání povolí.

„Zatímco jiní chtějí stavět zdi, my chceme otvírat dveře,“ uvedl šéf organizace Enrique Morones s tím, že na příští rok by se měly Dveře naděje otevřít vícekrát.