Let společnosti American Airlines číslo 1498 z Mexico City do Miami se kolem jedenácté hodiny místního času téměř blížil ke konci. Airbus A319 pomalu začínal sestupovat a piloti se připravovali na přistání, když se ozvala rána. Velký pták, patrně dravec, narazil do přední části letadla. Hlavou trefil ochranný plášť radaru a zůstal v něm zaklíněn.

Letadlu se nicméně podařilo přistát bez problémů. Pak byli přivoláni veterináři, kteří mrtvého ptáka vyprostili. Aerolinky následně potvrdily, že nikdo nebyl zraněn (pochopitelně až na opeřeného nešťastníka) a letadlo přistálo přesně podle plánů.

„Střety s ptáky jsou docela časté, ale tohle se jen tak nevidí,“ svěřil se se svými dojmy jeden ze zaměstnanců aerolinek místní zpravodajské stanici ABC News 10. Letoun byl následující den opraven a opět zařazen do provozu.

Podle americké federální agentury pro letectví FAA došlo v posledních 25 letech k více než 160 tisícům střetů ptáků s letadlem. Jen zlomek z nich však byl vážný. Asi nejznámějším případem je let číslo 1549, kdy po střetu s hejnem hus musel kapitán s kopilotem přistát s letadlem na newyorské řece Hudson.