Prince trpěl onemocněním mitrální chlopně, tedy jedním z nejčastějších srdečních onemocnění psů, které bývá hlavní příčinou jejich předčasných úmrtí.

Majitelé desetiletého psa se proto rozhodli k radikálnímu kroku. Svého čtyřnohého kamaráda svěřili do rukou japonského zvěrolékaře Masamiho Uečiho. Ten spolu se svými pěti kolegy z Japonska psa odoperoval a výrazně mu tak prodloužil život. Jednalo se tak o vůbec první otevřenou operaci srdce u psa v Austrálii.

