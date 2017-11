Neobvyklou šarádu musel nakonec rozřešit Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů. Na čísle údajné nálezkyně, které dostal od policie, se mu ale nejprve ozvala paní až z Domažlic.

„Vysvětlovala, že jí volala sestra ze Sulkova, prý tam mají nějakou exotickou létající ještěrku. Že tam skákala ze stromu na strom, ale pak se jim podařilo jí chytit a zavřít do krabičky,“ popsal Makoň začátek anabáze.

„Posléze někdo v domově usoudil, že jde o nějaký vodní druh, tudíž dali zvíře do vody, jenže ono se otočilo břichem vzhůru - tak ho zase vyndali s tím, že hadi a plazi přece potřebují teplo,“ reprodukoval záchranář vstupní telefonát.

Vzápětí se mu podařilo získat správné číslo přímo do Sulkova. „Tam mi řekli, že ještěrka je už zase ve vodě, protože je to vlastně vodní druh. A prosili: Vypadá to jako dráček, určitě přijeďte. Nařídil jsem jim, ať ji z vody zase vyndají, a vyrazil jsem.“

Na místě ho čekalo překvapení. „Tamní dámy už mne vyhlížely s plastovou dózičkou vystlanou hadříkem a s onou exotickou záhadou. Napřed jsem si říkal, zda si ze mne nedělají srandu, ale ono ne. V krabičce ležel jeseter,“ konstatoval Makoň.

Příběh nemá happyend, ryba už byla mrtvá. A jak se před domov pro seniory dostala? „Mají tam kočku a ta ji zřejmě chytla někde u sousedů v jezírku,“ uzavřel Karel Makoň.