Oblek s názvem Daedalus, který Browning sám vynalezl, vznikal podle listu Huffington Post od počátku loňského roku. Jedná se o exoskeleton obsahující čtyři tryskové motory na pažích a dva v pase.

Zakladatel a hlavní zkušební pilot společnosti Gravity Industries se svým oblekem dosáhl rychlosti 51,53 kilometru za hodinu, což ho zařadilo do Guinnessovy knihy rekordů. Jedná se totiž o nejvyšší rychlost vykonanou v obleku ovládaném výhradně letcovým tělem.

„Je to velká inovace v oblasti létání. Stojíme na samém počátku toho, co budou jednoho dne dělat lidské pohonné systémy. Jde o stejný bod, v jakém se v první polovině 80. let nacházel mobilní telefon nebo počátkem devadesátých let internet,“ má jasno Browning.