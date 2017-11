Když dvaačtyřicetiletý Danny Treskey ml. se svým sedmašedesátiletým otcem v okrese Douglas County asi ve tři hodiny odpoledne havarovali, mohli se spolehnout pouze sami na sebe, neboť v blízkosti nebyl nikdo, kdo by jim mohl pomoci.

Mladší z dvojice řekl svému otci, ať zůstane sedět v autě a počká, než přivede pomoc. Tu Treskey vyhledal až po dlouhých 35 kilometrech. První, koho potkal, byl jeho bratr, jenž se o rodinné příslušníky začal strachovat a vydal se je hledat.

„Byl to můj bratr, který nás hledal a cestou narazil na mě. Do té doby jsem vůbec neměl signál,“ svěřil se Treskey serveru yaktrinews.com. Bratři následně zavolali záchrannou službu, jež na místo nehody dorazila až na druhý den zhruba ve dvě hodiny ráno.

Otec podle Daily Mailu po příjezdu záchranné služby reagoval, ale byl prochladlý, a tak byl odvezen do nemocnice. „Musel podstoupit operaci kolene. Snad bude v pořádku, seděl tam více než 12 hodin. Udělal jsem to, co by pro svého otce udělal každý syn,“ uzavřel.