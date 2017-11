Rodiče mladého Rusa tvrdí, že se naučil mluvit jen pár měsíců po narození. Často prý navíc hovořil o tématech, která s ním nikdy nerozebírali, například o cizích civilizacích.

Když ve dvou letech dokázal číst, psát a kreslit, doktoři se nestačili divit. První indicie, která naznačovala jeho výjimečnost, přišla podle jeho matky už krátce po narození. Daily Mailu prozradila, že jen pár týdnů po porodu dokázal bez pomoci udržet zvednutou hlavu.

Vědce však nejvíce fascinuje jeho znalost kosmického prostoru. Kiprijanovič tvrdí, že předtím, než se narodil na Zemi, žil na planetě Mars. Ta prý v té době byla zpustošená nukleární katastrofou z dávné minulosti. Rus je rovněž přesvědčen, že Marťané stále Mars obývají. Žijí prý v podzemí a k dýchání potřebují oxid uhličitý.

Podle Kiprijanoviče jsou Marťané nesmrtelní, stárnout prý přestávají ve věku 35 let. Daily Mailu rovněž prozradil, že jsou technologicky velmi vyspělí a zvládají mezihvězdné cestování.

