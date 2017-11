Incident, o kterém informoval server Hindustan Times, se odehrál v neděli ráno na palubě letu číslo QR-962. Žena cestující na Bali se svým manželem a dítětem využila deseti hodin dlouhého letu. Počkala, dokud manžel neusnul, a pak si vzala jeho mobil. Muž ho sice měl zamknutý, ale ani čtečka otisku prstů nebyla pro podezíravou ženu žádný problém.

Prostě uchopila manželovu ruku a jemně, aby se nevzbudil, přiložila jeho prst na čtečku. V telefonu pak získala důkazy o nevěře, kterou do té doby jen tušila. Nejprve si dala několik drinků na uklidnění, to však evidentně příliš nezabralo. Naopak, rozhořčená žena se do svého nevěrného chotě pustila se vší vervou a začala ho bít.

Palubnímu personálu se i přes veškerou možnou snahu nepovedlo rozzuřenou ženu uklidnit. Posádka nakonec dospěla k rozhodnutí, že rodina musí letadlo opustit. Piloti proto přistáli v indickém Čennáí, kde celou rodinu vysadili. Protože neměli indická víza, strávili den na letišti v zadržovací místnosti.

Zaměstnanci letiště nechtěli pustit ženu na palubu jiného letadla, dokud nevystřízliví. Následně rodina odcestovala letadlem společnosti Batik Air do Kuala Lumpur. Mluvčí katarských aerolinek incident potvrdil, s ohledem na soukromí pasažéru však odmítl celou věc dále komentovat.